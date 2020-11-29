Arjantin'de kürtaj karşıtları gösteri düzenledi
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Arjantin'de kürtaj karşıtları gösteri düzenledi

29.11.2020 04:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 04:54
Arjantin'de kürtaj karşıtları gösteri düzenledi

BUENOS Arjantin'inde 10 Aralık'ta Kongrede tartışılmaya başlanması planlanan, ülkede kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tasarısı protesto edildi.

BUENOS Arjantin'inde 10 Aralık'ta Kongrede tartışılmaya başlanması planlanan, ülkede kürtajın yasallaşmasını kapsayan yasa tasarısı protesto edildi.

Kürtaj karşıtı grupların çağrısıyla ülkenin yaklaşık 250 kentinde binlerce kişi, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in Kongreye tartışılması için sunduğu ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını protesto amacıyla gösteri düzenledi.

Başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binası önünde toplanan binlerce kişi, kürtajın yasal hale getirilmesine karşı çıktı. Kürtajı, "cinayet" olarak niteleyen göstericiler ellerinde "İki hayatı da kurtaralım" yazılı kürtaj karşıtı pankartlar taşıdı.

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Öğleden sonra başlayan gösteri akşam saatlerinde sona erdi.

Devlet Başkanı Fernandez, seçim vaatleri arasında da bulunan ülkede kürtajın yasal hale getirilmesini içeren yasa tasarısını 17 Kasım'da Kongreye sunmuştu.

Tasarının, 10 Aralık'ta Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, burada onaylanması durumunda ise Senatörler Meclisinde tartışılması bekleniyor.

Tasarı, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Arjantin'de sık sık tartışma konusu olan kürtajın isteğe göre serbest hale getirilmesi, halkın belirli kesimleri tarafından desteklenirken, başta dini kesimler olmak üzere pek çok kişi tasarıya karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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