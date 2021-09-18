Arjantin'de hükümet içinde çıkan kriz kabinede değişiklik getirdi - Haberler
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Arjantin'de hükümet içinde çıkan kriz kabinede değişiklik getirdi

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Arjantin'de hükümet içinde çıkan kriz kabinede değişiklik getirdi

BUENOS Arjantin'de geçen pazar düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesiyle hükümet bloğunda baş gösteren siyasi krizde kabineden 5 bakan değişti.

BUENOS Arjantin'de geçen pazar düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesiyle hükümet bloğunda baş gösteren siyasi krizde kabineden 5 bakan değişti.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Dışişleri, Ulusal Güvenlik, Eğitim, Tarım ile Bilim ve Teknoloji bakanlıklarında değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanlığı görevine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero, Ulusal Güvenlik Bakanlığına Anibal Fernandez, Tarım Bakanlığına Julian Dominguez, Eğitim Bakanlığına Jaime Perczyck, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Daniel Filmus getirildi.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkanlığına, Cafiero'nun yerine Tucuman Valisi Juan Manzur atandı.

Yeni bakanların pazartesi günü yemin ederek görevlerini teslim alması bekleniyor.

Arjantin'de hükümet kanadında çıkan kriz

Arjantin'de 12 Eylül'de düzenlenen parlamento ön seçimlerinde muhalefet bloğunun oluşturduğu Değişim İçin Birlik (Juntos por el Cambio) ittifakının adayları, ülke çapında, hükümete yakın partilerin oluşturduğu Herkesin Cephesi (Frente de Todos) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı.

Fernandez, seçimlerde başkanlığını yaptığı Herkesin Cephesi ittifakının oylarının düşmesinin ardından, hükümetinin hataları nedeniyle halkın desteğinin azaldığını ve bunun telafi edileceğini söylemişti.

Aralarında İçişleri Bakanı Eduardo "Wado" de Pedro'nun da bulunduğu eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Kirchner'a yakın 5 bakan ile bazı resmi kurum başkanlarının, 15 Eylül'deki istifa kararı, hükümet içinde krize neden olmuştu.

Hükümeti oluşturan Herkesin Cephesi ittifakına mensup Kirchner'a yakınlığıyla bilinen milletvekili Fernanda Vallejos'un, 16 Eylül'de, Devlet Başkanı Fernandez ve bazı bakanlar hakkında hakaretler içeren ses kaydının basına sızması, ülke gündemine oturmuştu.

Fernandez ile Kirchner arasındaki tansiyonun yükselmesinin ardından, Kirchner, yaptığı yazılı açıklamayla hükümetin içindeki rahatsızlıkları ve önerilerini dile getirmişti.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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