Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı
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Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı

Bingöl'de bozulan çamaşır makinesini karda kızakla taşıyarak servis aracına götüren vatandaşı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:59
Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı

'de arızalı bulaşık makinesi, karda kızakla taşınarak servis aracına götürüldü. 'dan makineyi almaya giden teknik servisçi ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Adaklı ilçesine bağlı Altınevler köyünde Teyfik Karasu'ya ait bulaşık makinesi arızalandı. Karasu'da, makinenin yapılması için servis çağırdı. Servisin geldiğini gören Karasu, bulaşık makinesini sarıp kızağa koyduktan sonra servis personelinin yardımıyla karda taşıyarak servis aracına getirdi.

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde teknik servis işlerine bakan İsa Mutlu da kızakla gelen bulaşık makinesini görünce o anları cep telefonu ile kaydetti. Ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

KAR YAĞIŞI BÖLGEYİ ESİR ALDI

Kar yağışının bölgede etkili olduğunu belirten İsa Mutlu, yüksek kesimlerde inanılmaz yoğun kar yağışı olduğunu, arızalı makineyi de kızakla taşındığını anlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı
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