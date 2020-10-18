Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?
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Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

18.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:48
Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 6. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 7. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 5. Bölümünde Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza'ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet'in güvenini kazanır ve Haşmet'in sağ kolu olur. Haşmet : Rıza'ya kaleyi içerden çökertmek için konsorsiyuma girmesini ve Ersoylularla el sıkışmasını söyler. Fuat'a baskı yapan Haşmet :Ali Rıza'nın artık onun sağ kolu olduğunu ve onunla sulh içinde bir arada olmaları gerektiğini söyler. Konsorsiyum toplantısına sürpriz bir şekilde katılan Haşmet : aldığı kararla herkesi şaşırtır.Haşmet'in beklenmedik hamlesi karşısında Fuat : kendisine destek aramak için harekete geçer. Geçmişin izlerini süren Halide ise ' Sadi Aksoy' un peşine düşer ama Sadi Aksoy'un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi'nin peşindedir. Ancak Ali Rıza'yı Muzaffer'in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARIZA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Arıza 7. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 6. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir

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