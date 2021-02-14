Arıza 23. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 22. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 22. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 23. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 21. Bölümünde Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Ali Rıza İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir. İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar. Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

ARIZA 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 22. BÖLÜMDE NE OLACAK? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arıza 22. bölümde birbirinden heyecanlı sahneler yer alıyor. Arıza 22. bölüm bugün 14 Şubat Pazar günü 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

ARIZA 22. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...