Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar
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Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar

Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar Korona virüs pandemisinde arı sütü, propolis ve bala talep arttı arıcılık eğitimleri de hızlandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna katılan 43 kursiyer, arıların arasında uygulamalı...

03.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:53

Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar

Korona virüs pandemisinde arı sütü, propolis ve bala talep arttı arıcılık eğitimleri de hızlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna katılan 43 kursiyer, arıların arasında uygulamalı eğitim aldı

BURSA - Korona virüs pandemisinde arı sütü, propolis, organik bala talep artarken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıcılık eğitimi alan kişi sayısı neredeyse ikiye katlandı. Arı yetiştirmeye başlayan ve bunun için eğitim alan 2'si bayan 43 kişi arıların arasına girip ders işledi.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna bu yıl ilgi oldukça fazla oldu. Teorik olarak eğitim alan kursiyerler ardından uygulamalı olarak arıları yerinde görüyorlar. 2'si bayan 43 kursiyer bir hafta boyunca teorik eğitim aldı.

Korona virüs pandemisinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte kursiyerler sahaya inerek uygulamalı eğitime başladı. Kursiyerler Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu'nun yetiştirdiği arıları yerinde görerek bilgiler aldılar. Kursiyerlere canlı olarak anayı, erkek arıyı, işçi arıyı ana gözünü, larvayı ve pupaları uygulamalı olarak gösteren Soylu, çeşitli bilgiler verdi.

Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu şunları söyledi: "Son zamanlarda arıcılığa ilgi oldukça fazla. Ne zaman kurs açılsa 30 kişiden fazla başvuru yapılıyor. Bu yıl açılan kursa ilgi yine yüksek oldu. Kurs bitimine bir gün kala kursiyerler gelip burada uygulamalı olarak arıları görüyorlar. Özellikle korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla bal, poropolis, arı sütü gibi ürünlere rağbet yüksek oldu ve olmaya da devam ediyor. Ben özellikler vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. En düşük bal fiyatı kilogramı 50 liradan aşağı olmaz. Bundan düşük fiyatlı satılan ballarda mutlaka bir şey vardı. Bal alırken insanlarımıza tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden alsınlar. Yada mutlaka üzerindeki etiketlerini okusunlar"

Kursa katılan Derya Şahin ise arının doğaya, bitkilere insanlara faydası olduğuna dikkat çekerek, "Ben köy kızıyım, inek, koyun bakmasını biliyorum ama arıcılık faklı geldi. Onu da denemek istedim. Arı aldım şu anda 5 kovanım var. Bakıyorum. Eğitimle birlikte daha profesyonelce bakmayı düşünüyorum. Ben arıdan korkmuyorum, bence herkes yapsın.Güzel olur. Çiftçilik ilerlesin. Güvenli gıda önemli. İnsanlarımız bal üretsinler, hayvan baksınlar, meyve üretsinler. Bunlar bizim ülkemizde yapılacak şeyler. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz" diye konuştu.

Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar

Kaynak: İHA

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