Arife öğretmenin katili felç oldu
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Arife öğretmenin katili felç oldu

Arife öğretmenin katili felç oldu
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 3 ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur (29), tedavisinin ardından tutuklanıp konulduğu cezaevinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de 3 ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur (29), tedavisinin ardından tutuklanıp konulduğu cezaevinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Temur'un omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdiği belirlendi. Tolga Temur yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, 20 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu, evden çıkışta kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaştı. Tolga Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu'na teklifini yineledi. Sarıoğlu yine olumsuz yanıt verince Tolga Temur, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sarıoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Ardından Tolga Temur, tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arife Nur Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga Temur ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Arife Nur Sağıroğlu Yahyalı ilçesinde toprağa verilirken, katil zanlısı Tolga Temur, tedavisinin ardından 20 Haziran'da tutuklanarak cezaevine konuldu.AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİTolga Temur hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanıp, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tolga Temur hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Temur'un, iddianamedeki ifadesine ise DHA ulaştı. Tolga Temur'un ifadesinde, "Arife'yi 7-8 yıldır tanırdım. Kendisiyle uzun süredir birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim" dediği öğrenildi.ENTÜBE OLDUBünyan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tolga Temur'un, Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabanca ile başına ateş açarak intihara teşebbüs etmesi sonucu omuriliğinde oluşan hasar yeniden nüksetti. Fenalaşıp Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Temur'un omurilik zedelenmesine bağlı olarak felç geçirdiği belirlendi. Tolga Temur, entübe olarak hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen Tolga Temur'un sağlık durumunu bildirir rapor, ilk duruşma öncesi mahkemeye ulaştı ve dava dosyasına girdi. DHA'nın ulaştığı raporda, Tolga Temur'un solunum yetmezliğinin devam ettiği, enfeksiyon parametrelerinin yüksek olduğu ve izolasyonu gerektiren dirençli enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin takibinin gerektiği vurgulandı.


Arife öğretmenin katili felç oldu
Arife öğretmenin katili felç oldu
Arife öğretmenin katili felç oldu
Arife öğretmenin katili felç oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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