Arif Pişkin kimdir? Arif Pişkin biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, eğitmendir. Oyunculuğun yanı sıra 1999'dan beri tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında? Arif Pişkin nereli, mesleği nedir? Arif Pişkin hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, eğitmendir. Oyunculuğun yanı sıra 1999'dan beri tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. Arif Pişkin kimdir, kaç yaşında? Arif Pişkin nereli, mesleği nedir? Arif Pişkin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ARİF PİŞKİN KİMDİR?

Arif Pişkin (d. 30 Kasım 1970, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, eğitmendir. Oyunculuğun yanı sıra 1999'dan beri tiyatro eğitmenliği yapmaktadır.

HAYATI

1990'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü kazandı. Okul sırasında Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynadı. 1994'te Konservatuvarı bitirdikten sonra Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından oldu, oyunlarında rol aldı. 1999-2015 arası Eskişehir Tiyatro Anadolu'da oynamaya devam etti. A-ay, Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Vicdan, Güllerin Savaşı ile diğer sinema filmleri ve TV dizilerinde yer aldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı Özkan karakteriyle izleyicilere adından söz ettirmeyi başardı.

1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Ünv. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. 2018'de başladığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor. İlk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda yer alıyor.

İstanbul'a geldikten sonra DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller aldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1988-1990 İstanbul Sahnesi

• Gecekonduların Son Gecesi (Mehmet Esatoğlu)

• Şarkımız Güney'e Dair (Mehmet Esatoğlu)

1994-1999 Eskişehir Tiyatora Kumpanyası

• Rumuz Goncagül (Oktay Arayıcı)

• Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören)

• Oyunlarla Yaşayanlar (Oğuz Atay)

• Verimsizler (Peter Turrini)

• Othello (William Shakespeare)

• Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (Haldun Taner)

• Kuvâyi Milliye (Nâzım Hikmet)

• Tahta At (Oğuz Atay, Erhan Tuna)

• Kamyon (Memet Baydur)

• Macbeth (William Shakespeare)

• Ramazan Eğlencesi I, III, IV

• Palyaçolar Treni (Çocuk Oyunu)

• Masal Var Masalcık Var (Turgut Özakman, Çocuk Oyunu)

• Evcilik Oyunu (Grips Tiyatrosu Oyunları, Uyarlayan: Şehsuvar Aktaş) (Çocuk Oyunu)

1999-2015 Tiyatro Anadolu

• Kader Kısmet Oyunu (Umur Bugay) 1999-2000

• Zamazingo (Aziz Nesin öykülerinden oyunlaştıran Arif Pişkin, Enis Yıldız, Gökhan Soylu, Burcu Ergenekon) 2000-2005

• Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Haldun Taner) 2000-2001

• Bay Biederman ve Kundakçılar (Max Frisch) 2000-2001

• J. Faust: Büyüklere Masal (Enis Yıldız) 2001-2002

• Eski Fotoğraflar (Dinçer Sümer) 2000-2001

• Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner) 2001-2002

• Fırtına (William Shakespeare) 2002-2003

• Kökler (Arnold Wesker) 2003-2004

• Büyüyünce Ne Olacaksın (Turgut Denizer, Çocuk Oyunu)

• Kuru Gürültü (William Shakespeare) 2004-2005

• Hırsız (Eric Chappell) 2004-2005

• Yangın Yerinde Orkideler (Memet Baydur) 2005-2006

• Aşkın Karın Ağrısı (Tiyatro Anadolu) 2006-2007

• Beşinci Frank (Friedrich Dürrenmatt) 2007-2008

• Macbeth (William Shakespeare) 2007-2008

• Polisler (Slawomir Mrozek) 2009-2011

• Totlar (István Örkény) 2010-2011

• Doyçland: Dünyanın Rengi (Beliz Güçbilmez) 2011-2014

• İntiharın Genel Provası (Duşan Kovacevic) 2015

DasDas

• Kayıp El (Martin McDonagh) 2017

• Uyarca (Friedrich Dürrenmatt) 2017-2018

Oyun Atölyesi

• Kral Lear (William Shakespeare) 2018

Yönettiği oyunlar

• Yakaranlar (Eshilos) DasDas, 2018

FİLMOGRAFİ

• Ağrı'ya Dönüş (Tunca Yönder, 1993)

• A-ay (Reha Erdem, 1988)

• Ölürayak (Aydın Bağardı, 1990)

• Kurtuluş (Ziya Öztan, TV dizisi, 1993)

• Yaban (Nihat Durak, 1995)

• Köprü (TV dizisi, 2007)

• Gece Sesleri (TV dizisi, 2008-2009)

• Kurtlar Vadisi Pusu (TV dizisi, 2010)

• Türkan (Cemal Şan, TV dizisi, 2010)

• Kolej Günlüğü (TV dizisi, 2011)

• Mor Menekşeler (TV dizisi, 2011-2012)

• Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV dizisi, 2012-2013)

• Güllerin Savaşı (TV dizisi, 2014-2015)

• Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV dizisi, 2016)

• Koca Dünya (Reha Erdem, 2016)

• Bir Pazar Sonrası (Enver Melih Selvi, 2017)

• Ufak Tefek Cinayetler (TV dizisi, 2017)

• Her Şey Seninle Güzel (Cem Karcı, 2018)

• Dip (TV dizisi, 2018)

• 5 Silahşörler (Serdar Pehlivanoğlu, 2019)

• İstanbullu Gelin (TV dizisi, 2019)

• Payitaht: Abdülhamid (TV dizisi, 2019-2020) Zülüflü İsmail Paşa

• Son Yaz (TV dizisi, 2021) Selçuk