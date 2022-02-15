Arif Hür Yazdı: Cennet Mahallesi Dizisinin Çekildiği Ahşap Ev Rekor Ücretle Satıldı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'ninçekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin satıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, evin satılma sürecinin perde arkasını kaleme aldı.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı, Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından olan Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı.

"TURİSTLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ"

Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

"2 MİLYON 800 BİN TL'YE SATILDI"

Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alındığını öğrendim.

"RESİM ATÖLYESİ OLACAK"

Evin önünde fotoğraf çekilmek için sıra bekleyen yerli ve yabancı sanatseverlere de bir müjde vereyim. Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleşti.

Anlayacağınız, bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe'nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak..."

CENNET MAHALLESİ KONUSU NEDİR?

Cennet Mahallesi İstanbul'un kenar semtlerinden biridir. Dans, müzik, aşkların bol olduğu bir yerdir burası. En güzel kızlar, en afili delikanlılar, en hoş sohbet duygulu insanlar burada yaşar.

Bu mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat birbirlerine deliler gibi aşıktır ama iki taraf aileleri arasında 4 göbek önceden başlayan düşmanlık bu iki sevgilinin aşkına mani olmaktadır.

Sultan'ın anası bohçacı Penbe ile Ferhat'ın babası zurnacı Yunus'ta yıllar önce birbirlerine büyük sevda ile bağlanmışlar ama bu düşmanlık onlarında mutluluğunu bozmuştur.

İŞTE CENNET MAHALLESİ DİZİSİNİN ÇEKİLDİĞİ O EVİN SON HALİ...