Arıcılara kovan desteği

05.11.2019 12:56

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında, Muratlı'da üreticilere kovan dağıtıldı.

Kovan dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Belediye olarak üreticilerin başarılarından ve bereketli bal üretimlerinden mutluluk duyduklarını belirten Albayrak, "Kovanların tüm üreticilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da proje ile amaçlarının, arı üreticilerinin yerel pazardan daha büyük pazarlara açılması konusunda yol göstermek ve destek vermek olduğunu ifade etti.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe de proje için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Muratlı'da faaliyet gösteren 32 arı yetiştiricisine 257 kovan dağıtıldı.

Kaynak: AA