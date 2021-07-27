Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
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Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı

Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selin ilk gününde boğulmaktan son anda botla kurtarılan Ersin Güzel yaşadığı o anları gözyaşları ile anlattı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selin ilk gününde boğulmaktan son anda botla kurtarılan Ersin Güzel yaşadığı o anları gözyaşları ile anlattı. Yaşadıklarını anlatan Ersin Güzel, işyerini bir anda sel bastığını belirterek, kendilerine botla yardıma gelerek eşini kurtaran komşuları Süleyman Başköse'ye duacı olduğunu söyledi.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki geçtiğimiz hafta perşembe günü meydana gelen selde yüzlerce ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, çok sayıda araçta hurdaya döndü. İşyerindeki eşyaları kurtarmaya çalışırken sele kapılan Suzan ve Ersin Güzel'i, komşuları Süleyman Başköse, botuyla kurtarırken o anları duygu dolu sözlerle anlattılar.

Her şeyin bir anda olduğunu belirten Ersin Güzel (61), camı kırarak dışarı çıktıklarını ifade ederek, "İş yerimiz su doldu. O sırada dışarı çıkmak için camı kırdık. Bu sırada ayağım camla kesilmesine rağmen yine de dışarı çıkmaya çalıştım. Canımı riske atarak önce eşimi kurtaramaya çalıştım. O sırada uzaktan Süleyman Başköşe botla yanımıza geldiğini gördüm. Yaklaşmasıyla birlikte eşimi hemen bota çıkarak daha sonra botu itmeye çalıştım. Bende daha sonra yüzerek dışarı çıkmaya çalıştım. O sırada çamur suları yuttum. Benim için öncelikli eşimdi, onun kurtulmasına çok sevindim. Torunuma sarılamayacağımı anladım" diye söylerken o sırada gözyaşlarını tutamadı.

Güzel, komşuları Süleyman Başköse'ye dua ederek "O artık benim manevi oğlum oldu. Ondan Allah razı olsun" dedi.

Botla suya girerek yardıma giderek Güzel ailesini kurtarmaya çalışan Süleyman Başköse de "Onları karşıdan görünce hemen botu suya atarak yanlarına ulaşmaya çalıştım. O sırada Ersin abiyi ve eşi Suzan ablayı bota çıkarmaya çalıştım. Ersin abiyi ve eşini kurtardığım için mutluyum" diye konuştu. - ARTVİN

Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı
Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arhavi'de selin ilk gününde botla kurtarılan şahıs yaşadığı o anları gözyaşlarıyla anlattı - Haberler
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