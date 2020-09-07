Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem kaç yaşında, nereli? Arem ne demek?
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Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem kaç yaşında, nereli? Arem ne demek?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katılan Arem Yüce, ikinci defa yarışmaya dahil oldu. Yaşanaların ardından Arem Yüce nereli gibi soruların yanıtı merak ediliyor. MasterChef Arem kimdir?

Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem kaç yaşında, nereli? Arem ne demek?
07.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 09:26

MasterChef Türkiye, tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Elenen yarışmacının ardındanj yerine gelen yeni isim ise Arem Yüce oldu. Arem, kısa süre önce yarışmaya veda etmişti. MasterChef Türkiye Arem Yüce hayatı...

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef programının yeni isimlerinden Arem Yüce kim sorusu araştırılanlar arasında yerini aldı. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, yarışamay da Diyarbakır'dan katıldı. 22 yaşındaki genç isim, işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı tutuku olarak tanımlayan Arem, yemeklerine de dizi ve film isimleri koymasıyla tanınıyor. Yarışmacının babası ise ustadır.

Arem Yüce kimdir? MasterChef Arem kaç yaşında, nereli? Arem ne demek?

AREM NE DEMEK?

MasterChef Türkiye yarışmasına katılan yarışmacı ile birlikte Arem kelimesi araştırılmaya başladı. Arem, alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A'rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu yerlerde, Aram ismi de tercih edilenler arasındadır.

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