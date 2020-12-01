Arefe ne demek? Arefe günü nasıl yazılır TDK?

Arife kelimesinin anlamı her bayram öncesi gündeme gelmektedir. Kimi zaman arefe olarak da kullanılan arife kelimesinin anlamı nedir? Arife ne demek? Arefe nasıl yazılır? Arefe mi arife mi?

Arefe günü anlam ve önemi, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Peki, arefe günü anlam ve önemi nedir? Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? İşte Arefe günü fazileti...

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

AREFE NE DEMEK?

Arife kelimesi yıllardır gündemi meşgul etmektedir. Bayram öncesini tarif etmek için kullandığımız Arife veya Arefe ya da Arafe sözcüğünün hangisinin kullanımının doğru olduğu hep tartışıldı. Peki TDK'ya göre hangisi doğru?

ARİFE NASIL YAZILIR TDK YAZIMI

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı: arife

Arapça kökenli kelimedir (arefe)

Anlamı:

isim: Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün

ARİFE İŞARET DİLİ GÖSTERİMİ

ARİFE İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Bazı ramazan ve bayram arifelerinde teyzelerim beni Eyüp'teki aile mezarlığına götürürlerdi." - R. N.

Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar.

ARİFE KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Söz konusu gün Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün oluyor aslında. Sonraları bu "önceki gün" anlamı Ramazan Bayramı için de geçerli olmuş.

Kelime de aslında Kurban bayramından bir önceki günün ismi. Kurban bayramında bir önceki gün hacılara Arafat'a çıkar. Bayramdan önceki güne arefe denmesi oradan geliyor. Arafat (Ğäräfât) Arefe'nin (ğäräfäh) çoğulu. Hatta Arafat dağına Arefe dağı da deniyormuş.

Hatta günümüzde "arife" kelimesini sadece bayramlar için değil, herhangi bir önemli günün, zamanın öncesi için de kullanıyoruz… "Arife"nin nereden geldiğini açıklayacağımız paragrafın arifesinde, şu an olduğu gibi:

"Arife"nin kaynağındaki "ereb" kelimesi İbranice ve Aramice'de "gün batımı", "akşam" ve bu vakitte yapılan ibadeti anlatmış. Bu kelime aynı zamanda Arapça'da "bilme", "bilgi" anlamına gelen "irfan" kelimesine de bağlanmış: "Maarif", "maarifet", "itiraf", "arif" gibibilmekle alakalı kelimeler de aynı kökten geliyor.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

Arefe günü oruç tutulmalıdır.

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.