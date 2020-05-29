Ardahan ve Muş'ta, sosyal mesafeli cuma namazı
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Ardahan ve Muş'ta, sosyal mesafeli cuma namazı

ARDAHAN ve Muş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Ardahan ve Muş'ta, sosyal mesafeli cuma namazı
29.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:56
ARDAHAN ve Muş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre sonra sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da gerekli önlemlerle cuma namazı kılındı. Kentin en büyük açık otoparkında bir araya gelenler, sosyal mesafe kuralına uygun çizimlerin yapıldığı alanda cuma namazı kıldı. Türk Kızılayı Muş Şubesi tarafından maskelerin dağıtıldığı alana halk, kendi seccadeleri ile geldi. Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınan namaz sonrası dualarında edildiği alandan yine tedbirlere uyularak, sosyal mesafeli dağılma sağlandı. Ardahan'da da belirlenen 5 halı sahada cuma namazı kılındı. Kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Halil Efendi Mahallesi Tenis Kortu, Güven Halı Saha, Ardahan Salim Dursunoğlu İmam Hatip Lisesi, Ardahan Üniversitesi ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu halı sahalarında cuma namazı kılındı. Halilefendi Mahallesi'ndeki tenis kortunda ise kurban kesildikten sonra namaz kılındı. 


- Muş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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