Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü
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Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü Ardahan'da etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde sele neden oldu.

Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde sele neden oldu. Sağanak ve dolu yağışı sonrası Posof ilçesinde Başyurt yaylasında sel yaşandı, dağlar beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı kısa süre sonra, sele dönüştü. Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası kent merkezi, ilçe ve köyler sele teslim olurken Posof ilçesine bağlı Başyurt yaylası beyaza büründü.

Ardahan merkez başta olmak üzere Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. İlçeye bağlı Başyurt yaylasında köylüler yaylalarını terk etmek zorunda kaldı.

Kentte bir kaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla yerler beyazladı, merkezde sel meydana gelmesiyle su taşkınları oluştu.

Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü
Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü
Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü
Ardahan'ı sağanak yağış ve dolu vurdu, sokaklar sele döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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