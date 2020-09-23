"Ardahan Geleceğe Koşuyor" projesi
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"Ardahan Geleceğe Koşuyor" projesi

23.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:55

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik Destek Programı kapsamında robotik kodlamanın öğrencilere aktarılması amacıyla "Ardahan Geleceğe Koşuyor" projesini hayata geçirildi.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik Destek Programı kapsamında robotik kodlamanın öğrencilere aktarılması amacıyla "Ardahan Geleceğe Koşuyor" projesini hayata geçirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteklediği proje, 23 bilişim teknolojileri öğretmenin katılımıyla Ardahan Öğretmenevi'nde başladı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, robotik kodlamanın günümüz için son derece önemli olduğunu belirterek, söz konusu proje ile potansiyeli olan öğrencileri belirlemek istediklerini söyledi.

Eğitimin beş gün süreceğini dile getiren Bulut, "Buradaki öğretmen arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah bu proje ile birçok başarıya imza atmış olacağız. Ardahan ve Ardahanlı çocuklarımız için bu projemiz son derece önemli." dedi.

Eğitimi veren Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç de projeye ilişkin tüketen değil üreten bir nesil için kodlamanın önemine dikkati çekti.

Kod yazmak, teknolojiyle şekillenen bir gelecekte öğrencilerin başarılı olması için vazgeçilmez bir beceri olduğunu vurgulayan Genç, "Kodlama sayesinde öğrenciler, robotları yürüten ve uçan droneleri kontrol eden programlar geliştirebiliyorlar. Proje ile Ardahan ilindeki bilişim teknolojileri öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğretmenlerimizin robotik ve yapay zeka gibi geleceğin meslekleri konusunda öğrencilerine ilham kaynağı olacaklarını ve onlara öncülük edeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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