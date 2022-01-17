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Ardahan'dan büyük vefa! Kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor All Star'da mücadele eden Ardahan, oyunu kazandıktan sonra Alişan'ın geçtiğimiz sene koronovirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, "30 gün bizimleydin, hiç tanımadığın Selçuk'a dua ettin" dedi.

Başarılı şarkıcı Alişan'ın hastanede günlerce koronavirüse tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene yaşamını yitirdi. Şarkıcı, kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın ve Çağla Şıkel'in kendisine çok destek olduğunu söyledi. Alişan'a Survivor Ardahan'ın oyundan sonra söyledikleriyle de duygusal anlar yaşadı.

"HİÇ TANIMADAN SELÇUK'A DUA ETTİN"

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Ardahan Uzkanbaş, oyunu kazandıktan sonra Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı anan Ardahan, "Selçuk abi ruhun şad olsun. Senin için" dedi. Instagram hesabından Ardahan'ın o anlarını paylaşan Alişan, "30 gün bizimleydin, hiç tanımadan Selçuk'u her gün bizimle dua ettin. Sen benim için, bizim için şampiyonsun kardeşim. Seni çok seviyorum ve her zamanda yanındayım, yanındayız" notunu yazdı.

Alişan'ın eşi Buse Varol da videoyu paylaşarak şükür emojileri koydu.

Ardahan'dan büyük vefa! Kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti

Ardahan'dan büyük vefa! Kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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