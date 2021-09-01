Ardahan'da yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

Ardahan'da 2021-2022 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan'da 2021-2022 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik ile Ardahan Adliyesince ortak kullanılan bahçede düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüseyin Öner, törende yaptığı konuşmada, tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden milletin, adaleti tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğunu belirtti.

Modern Türkiye Cumhuriyetinin yasama, yürütme ve yargı sacayağı üzerine kurulduğunu aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Bir ülkede toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının en önemli araçlarından biri, adaletin hızlı ve doğru tecelli etmesidir. Ülkemiz, büyük ve güçlü ülke olma hedefine hızla ilerlerken, bu amaca ulaşmakta yargı kurumunun taşıdığı rol oldukça önemlidir. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve yargı çalışanlarımız, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukukun sağlanması, adaletin tecellisi için büyük bir özveri ve gayret ile çalışmaya devam etmektedir."

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy da törene katılanlara teşekkür ederek, "Şerefli Türk yargısının mensupları olarak bizler, Anayasanın 9. maddesi uyarınca her türlü egemenliğin kaynağı olan yüce Türk milletinden doğrudan aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Toplumun huzuru ve refahının en önemli belirleyicilerinden olan yargı yetkisini kullanımında terazinin ne kadar hassas olduğu malumunuzdur. Bu hassasiyet kedisini en çok yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı programda, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman ve Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız'da konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh