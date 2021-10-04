Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Doğu Anadolu Bölgesi'ni çevreleyip doğaya nefes olan sarıçam ormanlarındaki yaşını doldurmuş ağaçlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmasıyla ayıklanıp satışa sunuluyor.

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ni çevreleyip doğaya nefes olan sarıçam ormanlarındaki yaşını doldurmuş ağaçlar, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmasıyla ayıklanıp satışa sunuluyor.

Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanlarında yaşını doldurmuş ağaçların ayıklama dönemi sürüyor.

Yaban hayatına ev sahipliği yapan ve bölgeye adeta nefes olan ormanlar, her yıl belirli dönemlerde gençleştirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Orman sınırındaki köylülerce Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün verdiği belli ücret karşılığında kesme, taşıma ve istifleme çalışması yapılan sarıçamlar, açık ihale usulü ile iç pazarda satışa sunuluyor.

Yöre halkının çalışmasıyla satış için hazır hale getirilen ve köylülere bu yıl yaklaşık 12 milyon lira kazanç sağlayacak sarıçamlar, mobilya, kereste sanayi ve inşaat sektöründe "ham madde" olarak kullanılıyor.

Kesilen yaşlı ağaçlar yerine fidan dikiliyor

Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, AA muhabirine, ormanlarda yaşını doldurmuş ağaçlar ayıklanırken, diğer yandan kentte yıllık ortalama 2,5 milyon fidanın da toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Sarıçamların bölgenin hem havasını temizlediğini hem de ekonomik getiriye dönüştüğünü ifade eden Temur, şöyle konuştu:

"Ayıklamada çıkarılan tomruklar, ormanlarda yapılan bakımların sonucunda elde edilen endüstriyel ürünlerdir. Söz konusu tomrukların bu aşamaya gelmesi, orman köylüsü eliyle yapılmaktadır. Kesme, taşıma ve orman satış deposunda istifleme işlerine karşılık orman köylüsüne bu yıl yaklaşık 12 milyon lira ödeme yapılacaktır. Bu aşamada orman köylüsü, önemli bir kazanç sağlamış olacak. 2021 yılında yaklaşık 30 bin metreküp endüstriyel emval üretimi yapılacak."

Temur, kesim aşamasına gelen ağaçların yaklaşık 120 yıllık olduğunu belirterek, bu sürede kesilmeyen ağaçlarda kalite kaybının yaşandığını dile getirdi.

Ayıklama çalışmasının titizlikle gerçekleştiğini vurgulayan Temur, "Bu ürünlerde kalitesine göre sınıflandırma yapılıyor. Depolara istiflenen tomruklar açık ihale usulü ile iç pazara satışı yapılıyor. Söz konusu ürünler daha çok mobilya, kereste sanayi ve inşaat sektöründe kullanılıyor. Bu alanların ham maddesini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberleri! Yaşını doldurmuş sarıçamlar ekonomiye kazandırılıyor

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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