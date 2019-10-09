Ardahan'da Kültür-Sanat Günleri etkinliğine yoğun katılım

09.10.2019 17:03

Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde, "Türkiye Ardahan'da Buluşuyor" sloganı ile 3-6 Ekim tarihlerinde Kültür-Sanat Günleri etkinliği düzenlendi.



Belediye Başkanı Faruk Demir'in özel çaba ve gayretleri sonucu düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri, CHP Genel başkan yardımcısı Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Parti Okulu Eğitmeni Derya Şentürk, 22.23 ve 24. Dönem Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, CHP İlçe Belediye Başkanları, CHP İlçe Başkanları, sanatçılar, partililer, STK Başkanları ve vatandaşları katılımıyla CHP Ardahan İl başkanlığını ziyareti ile başladı.



İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan etkinlikler kapsamında heyet Ardahan Belediyesini ziyaret etti. Misafirlerini makamında kabul eden Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Belediyesinin dünü ve bugünü hakkında bilgi paylaştı. Heyet daha sonra Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte Yenimahalle'de Ardahan Belediyesi tarafından 30 yıl sonra yeniden onarıma alınan kademe biriminin temelini attı. Ardahan Kalesini ve Kura Köprüsünü ziyaret eden heyet, Dursun Akçam Kültür Evinde düzenlenen Kültür Sanat Günleri etkinliğine katıldı.



Dursun Akçam Kültür Evi'nde ki açılış programında konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, bu tür etkinliklerle Ardahan'ı gelecekte kültür sanat kenti yapmayı amaçladıklarını söyledi.



Etkinliklerinde Ardahanlı yazarlar Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu'na da yer vereceklerini dile getiren Demir, "Belediye olarak bu tür etkinliklere tam destek veren bir anlayışa sahibiz. Bizim Ardahan için yapacak çok işimiz var. Bizler kentin kültürünü korumak için kültür sanat günlerini düzenlerken aynı zamanda mimari yapısına da sahip çıkıyoruz. Bu bizim ilk çalışmamız. Bundan sonrakilerin daha iyi olacağı müjdesini verebilirim" diye konuştu.



Konuşmaların ardından CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye ve Dünyada ki ekonomik gelişmeleri konulu bir sunum yaptı. Tayfun Talipoğlu'nun eşi Nihal Bayram'a plaket takdim edildi ve gece Burhan Yıldırım konseriyle son buldu.



Kültür-Sanat Günleri etkinliklerinin ikinci gününde ise Ardahan'ın tarihi yerleri gezildi. Akşam Dursun Akçam Kültür Evi'nde Yerel Yönetimler ve Kadın konulu panel de Başkan Faruk Demir, Neptün Soyer, Başak Kamacı Budak ve Özlem Karadaroğlu konferans verdi. İkinci gün etkinliklerinin sonunda Cemal Uçarman'ın yazdığı tek perdelik tiyatro gösterisi sunuldu, Gökhan Temur konser verdi.



Etkinliklerin üçüncü günü Tarihi Ardahan Köprüsünde başladı. Canlı heykel gösterisinin yapıldığı etkinlikte yazarlar okurla buluştu. Etkinlik köprüz üzerinde devam ederken, Yerel Yönetimler ve Kültür Sanat konulu panel için katılımcılar Dursun Akçam Kültür Evi'ne geçti. Burada ki panelde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel konferans verdi. Çüncü gün etkinlikleri Malakan Belgeseli gösterimi, Turgay Demir konseri ve Şiir dinletisiyle sona erdi.



Etkinliklerin son günü ise Tarihi Ardahan Köprüsünde start aldı. Stantların açılışının yapıldığı etkinliğin ardından yazarlar ve sanatçılar eserlerini sergiledi. Dolu dolu geçen dördüncü gün etkinlikleri, Akşam Dursun Akçam Kültür Evi'nde düzenlenen Ardahan'ın yetiştirdiği Değerlerin Anlatımı, Ümit Kaftancıoğlu Anması, Konser ve Şiir dinletileri tamamlandı. Dört gün boyunca dolu dolu geçen etkinliklere katılım yoğun oldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA