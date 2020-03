Ardahan'da 'Koruyucu Aile ve Evlat Edinme' konusulu bilgilendirme toplantısı Ardahan Valiliği Koordinasyonunda "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu program yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Koruyucu Aile ve Evlat Edinme" konulu bilgilendirme programına katıldı.



Programda konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı, koruyucu aile ve evlat edinme konusunun önemine vurgu yaparak, "Koruyucu aile ve evlat edinme konusu bizler için çok önemli ve özel bir konudur. Çünkü hiç kimse doğacağı evi, anne ve babasını seçme hakkında sahip değildir. Bireylerin, gelecekteki hayatına katkı sağlayacak, onu yetiştirecek, kendisine, topluma ve bulunduğu devlete ve millette faydalı bir insan olarak yetişmesini sağlayacak kurum öncelikle ailedir. Bu nedenle aile kurumu her şeyin önündedir. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmaz ise devlet olmaz. Maalesef her birey biyolojik anne, babasıyla birlikte olamıyor. Ama asıl olan onun topluma, millete ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirilmesidir. Bu anlamda her biri gönüllü koruyucu ailelerimiz çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. Biz tarih boyunca, hem toplum, hem de devlet ölçeğinde yetimi, öksüzü korurken, onların hakkını savunurken, bu konu devlet politikası olarak da yaşamımıza dahil oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eşleri Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde Türkiye'de 2012 yılında evlat edinme ve koruyucu ailelerle ilgili bir uygulama başladı. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu işi çok iyi yürüttü. Bugün ülkemizde insana önem veren anlayış çerçevesinde iyi bir başarı elde edildi. Yuvalarımızda ki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını devletimiz karşılıyor, çok iyi imkanlarla büyüyorlar ama gerçek bir aile sıcaklığının yerini çok başkadır. Bu nedenledir ki, her tülü şefkat ve sevgisini gösteren insanlarımız, artık o çocuklarımızı yanına alıp, en iyi şekilde bakıyor ve yetiştiriyor. Ben bu projeyi hayata geçiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, koruyucu ailelerimize, katkı sunan ve koruyucu aile gönüllüsü olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelince Koruyucu Aile ve Evlat edinmesiyle ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Bazı koruyucu aileler ise katılımcılarla duygu ve düşüncelerini paylaştılar. - ARDAHAN

Kaynak: İHA