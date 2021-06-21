Her yıl bir dağın eteğine yansıyan "Atatürk silüeti" yoğun ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Her yıl bir dağın eteğine yansıyan "Atatürk silüeti" yoğun ilgi görüyor

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başladı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başladı.

Karadağların eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüetinin ortaya çıkması ilgiyle takip ediliyor.

Yaklaşık bir saat önce bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, yoğun rüzgara rağmen bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak bol bol fotoğraf ve video çekiyor.

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünlerde silüetin görülmeye başladığını belirterek, izlemek isteyenleri bölgeye beklediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uyacak şekilde herkesin gelip bu doğa mucizesini izlemesini istediklerini dile getiren Önal, "Havalar açık olduğu sürece bu doğa olayının oluşturduğu eşsiz manzarayı herkes izlesin istiyoruz. Temmuz ayının sonuna kadar doğa olayı rahatlıkla izlenebilecek. Çağrımız, herkes Ardahan'a, Damal'a gelsin ve bu oluşumu izlesin." dedi.

Silüetin oluşumunu arkadaşlarıyla izlemeye gelen dahiliye uzmanı Dr. Pınar Tezel de daha önce buraya yansıyan Atatürk silüetini görmediğini, görünce çok etkilendiğini vurgulayarak, "Silüeti gördükten sonra çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Buraya gelip gördüğüm için." ifadesini kullandı.

Damal'da, Karadağlar'ın eteğinde bugünlerde başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu nedeniyle 1995 yılından itibaren her yıl temmuz ayında "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" düzenleniyor.

İlçenin Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül'ün 1954 yılında fark ettiği Atatürk silüeti, Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına göndermesinin ve bu doğa olayının duyulmasının ardından yurt genelinde ilgi görüyor.

Her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor
Her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor
Her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor
Her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Çetin Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Her yıl bir dağın eteğine yansıyan "Atatürk silüeti" yoğun ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 11:09:47. #1.13#

title