Ardahan'da 35 bin kırmızı benekli alabalık dereye bırakıldı
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Ardahan'da 35 bin kırmızı benekli alabalık dereye bırakıldı

Ardahan'da 35 bin kırmızı benekli alabalık dereye bırakıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 35 bin kırmızı benekli yavru alabalık Ardıçdere köyü deresine bırakıldı.

Ardahan'da, doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 35 bin kırmızı benekli yavru alabalık Ardıçdere köyü deresine bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce, merkeze bağlı Ardıçdere köyü deresinden daha önce alınan ve Trabzon'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, tankerle bölgeye getirildi.

Yavru kırmızı benekli 35 bin alabalık, tankere bağlanan boru ile dereye salındı.

Ardıçdere köyü muhtarı Ercan Işık, gelecek kuşaklara güzel ve temiz bir ortam bırakmak istediklerini belirterek, "Bu nedenle bugünkü etkinliği önemsiyoruz. 8 yıldır buraya her yıl on binlerce kırmızı benekli alabalık bırakılır. Bize düşen bunları korumak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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