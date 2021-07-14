Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: "15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı"
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: "15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı"

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: '15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı'
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bizler o gece bu hainlerin amaçlarını kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahidiz. O gece yaşananlar hak ile batılın savaşıydı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bizler o gece bu hainlerin amaçlarını kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahidiz. O gece yaşananlar hak ile batılın savaşıydı." dedi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Seminer Salonu'nda düzenlenen programa, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Barosu Başkanı Osman Nuri Yıldız, hakim ve savcıların yanı sıra adliye personeli katıldı.

Başsavcı Arısoy, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün dini duyguları istismar ettiğini, 15 Temmuz'da da Türk milletinin canına kastettiğini söyledi.

FETÖ'nün fitne ve bozgunculuktan asla çekinmediğini belirten Arısoy, "İstanbul ve Diyarbakır'da görev aldığım süreçte bizzat darbe girişimi yargılamalarında ve soruşturmalarında açık şekilde gördük ki 15 Temmuz gecesinde hain darbeciler akıl tutulması yaşamış, Allah darbecileri şaşırtmıştır." ifadesini kullandı.

Arısoy, "Bizler, o gece bu hainlerin amaçlarını kursaklarında bırakan milletimizin destansı direnişine ve cesaretine şahidiz. O gece yaşananlar hak ile batılın savaşıydı. Şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanımızı böldürtmedi. Demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Sinevizyon gösterimi ile süren program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: '15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı'
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: '15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı'
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: '15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy: "15 Temmuz'da yaşananlar hak ile batılın savaşıydı" - Haberler
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