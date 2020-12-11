Ardahan buz kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ardahan buz kesti

11.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:35
Ardahan buz kesti

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17,8 derece ölçüldü.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17,8 derece ölçüldü. 

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu, soğuk havanın etkisine girdi. Yapılan ölçümlere göre bölgenin en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 17,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere, Hanak'ta 16.5, Damal'da 13.1, Çıldır'da 12.8,, Posof'ta 10,7 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 12,8 derece oldu. 

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluşurken ağaçlar da kırağı tuttu. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı olumsuz etkiledi. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.Öte yandan gece bölge illerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu; Erzurum sıfırın altında 10,6, Kars sıfırın altında 6,9, Ağrı sıfırın altında 5,2, Erzincan sıfırın altında 4,5.

Iğdır'da en düşük hava sıcaklığı 0 derece olurken, Muş'ta 1,6 dere olarak kaydedildi. 


Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti
Ardahan buz kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

İlgili Haberler

Odun keserken bacağını kesti
Odun keserken bacağını kesti
Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti
Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan buz kesti - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:35:37. #1.14#
title