Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Dansları İl Şampiyonasında Birinci Oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Ardahan Kulüpler Arası İl Şampiyonasında Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü rüzgarı esti.

Kazım Karabekir Paşa spor salonundaki yarışmada sahne alan folklor ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Dansları, büyükler düzenlemesiz ve büyükler düzenlemeli, yıldızlar düzenlemeli "Mahalli" kategorisinde İl Şampiyonu oldu. Ekip üç dalda da birinci olarak üç kupayla yarışmada büyük başarı elde etti.

Yarışmayı, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Halk oyunlarının kültürümüzün en büyük zenginliği olduğunu söyleyerek; bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başkan Köksoy, "Halk oyunlarımız diğer kültür miraslarımız gibi önemli değerlerden biridir.

Biz bu değerlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere sevdirerek, aktarmalıyız. Bu yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı, antrenör ve oyuncularımızı kutluyorum. Hak kazandıkları bölgeler arası şampiyonada başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren folklor ekiplerine Vali Bilmez, Başkan Köksoy ve diğer protokol üyeleri tarafından kupaları verildi. - ARDAHAN