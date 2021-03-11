Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor
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Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor

11.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:00

Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor Soruşturmaya takipsizlik verilirken, tazminat davası süreci devam ediyor Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın yaptırdığı otel inşaatında istinat duvarının yıkılması sonucu evleri çöken Ertürk...

Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor

Soruşturmaya takipsizlik verilirken, tazminat davası süreci devam ediyor

İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın yaptırdığı otel inşaatında istinat duvarının yıkılması sonucu evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinlerinin, suç duyurusu takipsizlik ile sonuçlanırken, tazminat davası süreci sürüyor. Öte yandan yıkımın üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçerken inşaat alanında herhangi bir değişimin olmadığı görüldü.

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde 24 Temmuz 2018'de Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'a ait AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında, istinat duvarının çökmesi sonucu 4 katlı Ertürk Apartmanı ile toplam 7 komşu binada hasar meydana gelmişti. Belediye ekipleri 7 binayı tahliye etmiş, Ertürk Apartmanı tahliyenin ardından çökmüştü. Bina sakinler, AOT Yapı İnşaat Turizm A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tazminat talebiyle başvurmuştu. Olaya ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturmaya takipsizlik verilirken, tazminat davası süreci ise sürüyor. Yargı sürecinin devam ettiği olayda, otelin bulunduğu inşaat alanında hiçbir değişim olmadığı gözlendi. Henüz herhangi değişimin olmadığı inşaat alanının ve yıkılan apartmanın bekleyişi sürüyor.

"Asıl mağdur olan bina ile anlaştılar diye biliyorum"

Akrabalarının mağdur olduğunu söyleyen mahalle sakini Ramazan Ablay, "Mahkemelik olmuşlardı diye biliyorum. Bir ilerleme yok burada. Asıl mağdur olan bina ile anlaştılar diye biliyorum. Mağdur olan kiracılar vardı. Burada kayma var. Alım satım yapılamıyor. Öyle bir mağduriyetlik var" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın da konuda adı geçtiği ve konuyla ilgilenip ilgilenmediğinin sorulması üzerine mahalle sakini Ramazan Ablay, "Arda Turan'ın kendisi ilgilenmez. Avukatları ilgileniyor. Bir gün Arda Turan'ın geldiğini semt sakinleriyle görüştüğünü ne gördüm ne duydum" şeklinde konuştu.

Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor
Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor
Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor
Arda Turan'ın kardeşinin otel inşaatı nedeniyle yıkılan binada bekleyiş sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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