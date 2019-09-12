Arda Turan'a verilen cezayı eleştiren Ece Üner kimdir?

12.09.2019 09:33

Ece Üner, Arda Turan yorumuyla günün konusu oldu. Arda Turan, şarkıcı Berkay ile yaptığı kavga sonucu 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, cinsel taciz suçundan ise beraat etti. Konuyla ilgili spiker Ece Üner, ''Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış bizde onun yerine gol atalım." şeklinde eleştiride bulundu. Ece Üner biyografisi, hayatı…

ECE ÜNER KİMDİR?

Spiker Üner, 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başlayan Ece Üner, kısa süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde görev yaptı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte ''Yeni Gün'' isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da ''Olduğu Gibi'' adlı tartışma programını, 2011'de ise ''Akşam Raporu'' isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna'yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunuyor.

Ünlü sunucu 2013 yılında Deniz Bayramoğlu ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Güneş Bayramoğlu adında çocuğu bulunuyor.