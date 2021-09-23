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"Arda'nın Mutfağı" ve "Arda ile Omuz Omuza" yeni sezona merhaba diyor…

Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğini ve yeni sezon heyecanını şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz sezon, tüm Dünya'nın yaşadığı sağlık problemlerine rağmen keyifli bir sezon geçirdik.

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğini ve yeni sezon heyecanını şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz sezon, tüm Dünya'nın yaşadığı sağlık problemlerine rağmen keyifli bir sezon geçirdik. Bu sezonda yine neşeli, enerjik işler yapacağız. Keyfimiz gayet yerinde, yeni sezona gayet hazırız. Tüm izleyicilerimizi de şahane iki adet program vaad ediyoruz."

"Arda'nın Mutfağı" yeni bölümü ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'de, "Arda ile Omuz Omuza" ise 26 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Kanal D'de…

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