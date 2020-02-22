Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
Yerli Leonardo Di Caprio lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllar sonra ekranlara döndü. Arda Kural'ın TRT 1'in absürt komedi tarzındaki dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna katılması sonrası Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları arandı.
2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yıllar sonra tekrar ekranlara dönen başarılı oyuncu hakkında Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.
ARDA KURAL KİMDİR?
Arda Kural doğum tarihi: 12 Nisan 1980
Arda Kural kaç yaşında: 39yaşında
Arda Kural nereli: Yalova
Arda Kural boy: 1,86 m
Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.
İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.
ARDA KURAL KİŞİLİĞİ
Her zaman durgun ve ağırbaşlı tavırlarıyla dikkat çekti. Verdiği röportajlarda Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle tanınmasından rahatsız olduğunu belirten Kural, işinde en iyisi olmak istediğini ve canlandırmak istediği karakter'in Truva filmindeki Aşil karakteri olduğunu belirtti. Koç burcu ve burcunun özelliklerini taşıyor. Aşka inanmıyor ancak sevginin var olduğunu düşünüyor. Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyip her zaman işiyle ekranlarda olan oyuncu senaryo denemeleri yapıyor ve bu piyasaya yönetmen olarak devam etmek istediğini söylüyor.
1999 Eyvah Kızım Büyüdü - Altay - TV dizisi
2000 Şemsi Paşa Pasajı -TV dizisi
2000 Kuzenlerim - Oğuz - TV dizisi
2003 Lise Defteri - Ediz - TV dizisi
2004 Çınaraltı - Kenan - TV dizisi
2004 Canım Benim - Barış - TV dizisi
2004 Düşenin Dostu - Said - TV filmi
2005 Beşinci Boyut - Mehmet
2005 Beyza'nın Kadınları - Naim - Film
2005 Emret Komutanım Posta - Ferit - TV dizisi
2005 Banyo - Oğuz - Film
2006 Sahne - Gezgin - TV filmi
2006 Kızlar yurdu - Asker Ferit - TV dizisi konuk oyuncu
2007 Kaptan - Yavuz - TV dizisi
2007 Kelebek Çıkmazı - Selim - TV dizisi
2007 Çok Özel Tim - Kemal - TV dizisi
2008 Büyük Buluşma - Berk -TV dizisi
2008 Emret Komutanım - Ferit - TV dizisi
2008 Düğün Şarkıcısı - Yıldıray - TV dizisi
2008 Dur Yolcu Mustafa - Kemal - TV dizisi
2009 Doludizgin Yıllar - Savaş - TV dizisi
2010 Gelecekten Bir Gün - Felek Film
2010 Kubilay Mustafa - Fehmi Kubilay - Film
2011 Kurşun Bilal - Kurşun Bilal - TV dizisi
2012 Ayaz - Emre - TV Filmi
2013 Kutsal Bir Gün - Film
2016 Nefrin El Turab - Film
2020 Tutunamayanlar - TV dizisi