Arctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

Dünyaca müzik grubu Arctic Monkeys'den müzikseverleri heyecanlandıran bir duyuru geldi. Ünlü müzik grubu Ağustos 2022'de Türkiye'de konser vereceğini duyurdu. MüzikseverlerArctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? merak ediyor. Konser ile ilgili detayları sizler için derledik.

ARCTİC MONKEYS BİLETLERİ NE KADAR?

Zorlu Performans Sanat Merkezi (PSM) de düzenlenecek konserin biletleri bugünden itibaren satılmaya başlandı. İstanbul'da düzenlenecek konserin 4 bin kişilik olması bekleniyor. Bilet fiyatları ise 275 TL'den başlıyor.

Ön satış 1. dönem - Ayakta- 418,00 TL

Ön satış 2. dönem - Ayakta - 616,00 TL

Genel satış - Ayakta- 748,00 TL

Uzak görüş oturmalı - 363,00 TL

Kısıtlı görüş - Oturmalı- 275

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN?

Arctic Monkeys İstanbul konseri, 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

ARCTİC MONKEYS BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

9-10 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Arctic Monkeys konseri biletleri bugün 12:00'de passo.com.tr adresinden satışa çıktı.

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