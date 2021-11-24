Arctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? - Haberler
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Arctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

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Arctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

Dünyaca müzik grubu Arctic Monkeys, geçtiğimiz haftalarda dünya turnesi takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre Ağustos'da Türkiye'de konser verecek olan Arctic Monkeys'in bilet fiyatları merak edildi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek olan konserin bilet satışları başladı. Peki Arctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

Dünyaca müzik grubu Arctic Monkeys'den müzikseverleri heyecanlandıran bir duyuru geldi. Ünlü müzik grubu Ağustos 2022'de Türkiye'de konser vereceğini duyurdu. MüzikseverlerArctic Monkeys biletleri nereden alınır? Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? merak ediyor. Konser ile ilgili detayları sizler için derledik.

Zorlu Performans Sanat Merkezi (PSM) de düzenlenecek konserin biletleri bugünden itibaren satılmaya başlandı. İstanbul'da düzenlenecek konserin 4 bin kişilik olması bekleniyor. Bilet fiyatları ise 275 TL'den başlıyor.

Ön satış 1. dönem - Ayakta- 418,00 TL

Ön satış 2. dönem - Ayakta - 616,00 TL

Genel satış - Ayakta- 748,00 TL

Uzak görüş oturmalı - 363,00 TL

Kısıtlı görüş - Oturmalı- 275

Arctic Monkeys İstanbul konseri, 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

9-10 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Arctic Monkeys konseri biletleri bugün 12:00'de passo.com.tr adresinden satışa çıktı.

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