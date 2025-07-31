Son dönemde bazı markalarla ilgili boykot çağrıları sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, bu tartışmaların merkezine Arby's da dahil oldu. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında "Arby's boykot mu?" ve "Arby's İsrail'i destekliyor mu?" yer alıyor. Peki, Arby's boykot mu, hangi ülkenin malı? Arby's İsrail'i destekliyor mu? İşte, marka hakkında ortaya atılan iddialar ve boykotun arkasındaki gelişmeler...

ARBY'S BOYKOT MU, HANGİ ÜLKENİN MALI?

Arby's, 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde kurulan bir fast food zinciridir. Günümüzde ABD merkezli Inspire Brands şirketinin bünyesinde faaliyet gösteren marka, Türkiye'de ise TAB Gıda tarafından işletilmektedir. Yani Arby's, Amerikan menşeli bir markadır; Türk malı değildir.

Arby's İsrail'i destekliyor mu

ARBY'S İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

Arby's markası, doğrudan bir boykot listesinde yer almamakla birlikte, bağlı bulunduğu Inspire Brands'in diğer iştirakleri nedeniyle dolaylı eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle aynı çatı altındaki Burger King'in İsrail'de gerçekleştirdiği bazı faaliyetler sonrasında, Arby's de sosyal medya platformlarında hedef gösterilen markalardan biri haline geldi. Ancak Arby's'e yönelik resmi bir boykot kararı ya da uluslararası çağrı bulunmamaktadır.