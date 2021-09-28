ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse'nin (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp pompalı tüfekle öldürdüğü ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Köse'nin (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp pompalı tüfekle öldürdüğü ağabeyi Hüseyin Köse (63) ile yeğeni Eyüp Köse'nin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlısı Ahmet Köse'nin ise sorgusu sürüyor.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet ve Hüseyin Köse kardeşler arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya Hüseyin Köse'nin oğlu Eyüp Köse de katıldı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet Köse, ağabeyi ve yeğenine pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Ahmet Köse, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazeleri ise otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TARSUS'TA DEFNEDİLECEKLER

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Hüseyin ve Eyüp Köse'nin cenazelerinin Mersin'in Tarsus ilçesindeki Sucular Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan ağabeyi ve yeğenini öldüren Ahmet Köse'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ

ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Kazım Karabekir Mehmet Ali Erbil Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ARAZİ TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ TESLİM EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:14:04. #1.12#