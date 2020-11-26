Araştırma: Pandemi ile çocukların hayat memnuniyeti azaldı
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Araştırma: Pandemi ile çocukların hayat memnuniyeti azaldı

26.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:31
Araştırma: Pandemi ile çocukların hayat memnuniyeti azaldı

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi öncesinde hayatından memnun olduğu söyleyen çocukların oranı yüzde 95'ten fazlayken, pandemi ile birlikte bu oran yüzde 53'e düştü.

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi öncesinde hayatından memnun olduğu söyleyen çocukların oranı yüzde 95'ten fazlayken, pandemi ile birlikte bu oran yüzde 53'e düştü.Alman Tübingen ve Lüksemburg üniversiteleri tarafından yapılan uluslararası bir araştırma, küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin azaldığını ortaya koydu. Pandemi öncesinde hayatından memnun olanların oranı yüzde 95'ten fazlayken, salgın ile birlikte yüzde 53'e düştü.

Almanya, Lüksemburg, İsviçre ve Brezilya'da yapılan araştırmaya yaşı 6 ile 16 arasında değişen 3 binden fazla çocuk katıldı. Mayıs-Temmuz arasında yapılan araştırma, online olarak gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre memnuniyetin en çok azaldığı ülke Brezilya oldu. Avrupa ülkelerinden Almanya'da da çocukların hayatından duyduğu memnuniyette, Lüksemburg ve İsviçre'ye kıyasla daha fazla azalma kaydedildi. Çocuklar, en çok arkadaşlarını ve kendi evleri dışında yaşayan aile üyelerini özlediklerini dile getirdi. Almanya'daki çocukların hayatlarından duyduğu memnuniyetin yüzde 42 azalması araştırmayı yürütenlere göre kaygı verici bir gelişme. Araştırmayı yürüten Tübingen Üniversitesi'nden Sascha Neumann, "Bu daha önce yapılan, temsil gücü yüksek araştırmalara kıyasla ciddi bir gerileme. Genellikle çocuk ve gençler arasında hayat memnuniyeti oldukça yüksekti" değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırmada çocukların okul yaşamından duyduğu memnuniyet de incelendi. Araştırmadan çıkan sonuca göre, salgın ile birlikte çocukların okuldan duydukları memnuniyet de azaldı. Almanya'da salgın öncesinde okuldan memnun olan çocukların oranı yüzde 90'dan fazla iken salgın ile birlikte yüzde 50'ye düştü. İsviçre'de ise bu oran yüzde 70 olarak belirlendi. Araştırmayı yürütenler, ilkokul çağındaki çocukların yüzde 53'ünün ilkbaharda okulların kapalı olduğu dönemde öğretmenleri ile hiç iletişim kuramamış olmalarını kaygı verici olarak değerlendirdi. İsviçre'de ise bu oranın yüzde 18 olduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca kızların erkek çocuklara kıyasla hayatlarından daha az memnun olduğunu dile getirmesi dikkati çekti. Kızlar, erkek çocuklara kıyasla daha fazla endişe duyduklarını, hüzünlü olduklarını veya kendilerini yalnız hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Deutsche Welle

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