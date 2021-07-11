Araştırma: Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenler, kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapabilir
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Araştırma: Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenler, kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapabilir

Araştırma: Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenler, kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapabilir
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerin, bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Ekseni Dünya'nınki gibi eğik gezegenlerin, bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formlarına ev sahipliği yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Forbes'un haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) finanse ettiği yeni bir araştırmanın bulguları, Goldschmidt JeoKimya Konferansı'nda sunuldu.

Araştırma, yıldızları etrafında eğik bir eksenle dönen gezegenlerin atmosferlerinde, insanoğlunun bildiği yaşam için kilit öneme sahip oksijenin varlığının daha yüksek olasılık olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ekibinin lideri Purdue Üniversitesinden Stephanie Olson, "Eksenleri makul ölçüde eğik olan dünyaların kompleks yaşam geliştirmesi daha olası. Bu, evrende komplike, hatta belki zeki yaşam formu arayışımızı sınırlandırmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bilim insanları, Dünya'da oksijen üretimi için gerekli koşulların sofistike modelleme çalışması sırasında eksen eğikliğinin oksijen üretimine etkisini keşfetti.

Uzmanlar modelleme çalışması sırasında Dünya'nın eksen eğikliğinden ötürü dönüş hızının yavaşladığını, günlerin uzadığını, kıtaların geliştiğini, yüzey basıncının arttığını ve okyanus akıntılarının, oksijen üretimini artırabilecek biçimde değişime uğradığını tespit etti.

Gök bilimciler, bir gezegenin yıldızına uzaklığının, yaşam için elverişli olup olmadığına işaret ettiğini düşünüyor.

Yıldızına konumu bakımından Goldilocks Bölgesi'nde bulunan bir gezegenin yüzeyinde, sıvı halde su bulunabileceği varsayılıyor.

Bitkiler ve hayvanlar gibi kompleks yaşam formları için oksijenin kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Dünya'nın 23 derece olan eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşmasında da belirgin etkisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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