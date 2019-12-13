Aras Aydın ile birlikte olan Melis Birkan kimdir?
Oyuncu Melis Birkan'ın, meslektaşı Aras Aydın ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Birkan, Alican Yücesoy ile olan 3 yıllık birlikteliğini noktalamıştı. Aras Aydın ile yeni bir birlikteliğe başladı. Peki, Melis Birkan kimdir, nereli? Melis Birkan dizileri...
Issız Adam filmi ile Türkiye'nin gündemine oturan Melis Birkan, evlilik yolunda olduğu Alican Yücesoy'dan kısa süre önce ayrılmıştı, güzle oyuncu Aras Aydın ile aşk yaşamaya başladı. Melis Birkan sevgilisi, hayatı, boyu ve daha fazlası haberimizde...
MELİS BİRKAN KİMDİR?
Güzel oyuncu Birkan, 30 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da tek çocuk olarak dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet Birkan'dır. İlkokul yıllarında babasının işi gereği İstanbul'a taşındı. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede okudu ve aynı zamanda modern dans eğitimini tamamladı.
TARZ-I HAYAT İLE EKRANA GELDİ
Dans gösterisi için katıldığı davette menajeri tarafından keşfedildi. 2005 yılında Kanaltürk'te "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak kameralar karşısına geçti. 2005 yılında "Çapkın" dizisinde rol aldı. Ardından 2006 yılında Serdar Akar'ın yönettiği "Barda" filminde yer aldı. Aynı yıl Kartal Tibet'in yönettiği "Amerikalılar Karadeniz'de" oynadı. "Köprü" isimli bir TV dizisinde oynadı. Arada Çağan Irmak'ın "Ulak" filminde bulundu. 2008 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Issız Adam" filminde Cemal Hünal ile başrolü paylaştı. 2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizide rol aldı.
Ödülleri :
2009 - 14.Sadri Alışık Ödülleri , En İyi Kadın Oyuncu (Issız Adam)
DİZİLERİ - FİLMLERİ
2005 Çapkın Kiraz
2006 İyi ki Varsın
2006 Barda Nil
2006-2008 Köprü Elmas
2007 Amerikalılar Karadeniz'de 2
2007 Komedi Dükkanı
2007 Ulak
2008 Ayışığı Zeynep
2008 Issız Adam
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 Adını Sen Koy
2009 Avrupa Yakası
2010 Deli Saraylı
2012 İşler Güçler
2012-2013 Leyla ile Mecnun
2013 Saklı Kalan
2015 Büyük Sürgün Kafkasya
2016 46 Yok Olan
2016 Müdür Ne'aptın?
2016 Sen Benim Her Şeyimsin
2019 Söz Linda