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Arapgir'de trekking turu düzenlendi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Arapgir'de trekking turu düzenlendi

Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından başlatılan, Fırat Turu Projesi kapsamında kentte gelen turistler Arapgir'de düzenlenen trekking turuna katıldı.

Malatya'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından başlatılan, Fırat Turu Projesi kapsamında kentte gelen turistler Arapgir'de düzenlenen trekking turuna katıldı.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fırat Turu Projesi öncesinde doğa-kent entegre turizm rotalarının oluşturulması çalışmaları kapsamında Malatya ve Elazığ illerinde yürüyüş rotaları belirlenerek, turistlerin gideceği patikalarda iyileştirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Proje kapsamında bir turizm firması tarafından düzenlenen trekking turuna Antalya ve İstanbul'dan gelen turistler altı günlük programla, Darende ilçesinde Tohma Kanyonu, Somuncu Baba Külliyesi ve Günpınar Şelalesi, Akçadağ ilçesinde Levent Vadisi Tümülüsleri ile Levent Vadisi Seyir Terası, Arapgir ilçesinde ise Kutanlı Peri Pacaları, Roma Yolu, Onar Köyü, Üzüm Bağları, Sülüklü Göl, Eskişehir Vadisi, Kaya Arası Kanyonu, Meydan Köprüsü, Roma Köprüsü, Peri ve Göz gibi tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde barındıran bölgelerde trekking gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da trekkinge katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Fırat Turu Projesi kapsamında kente gelen ilk trekking tur kafilesiyle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve turistik mekanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Baruş, şöyle devam etti:

"İlimiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda bulunuyor. Bu yüzden çok sayıda tarihi eseri içerisinde barındırıyor. Ayrıca kendine has doğasıyla trekking severlerinde güzel vakit geçireceği rotalarımız bulunuyor. Proje kapsamında ilimize gelen misafirlerimize biz de bu gün eşlik ettik. Kutanlı Peri Bacaları ve Sultan Murat Yolu'nu içerisinde barındıran rotada doğal güzellikler içerisinde çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Dağ keçilerini gördük. Misafirlerimizle birlikte güzel bir gün geçirdik."

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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