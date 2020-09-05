Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu
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Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Husilere ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü açıkladı.

Arap koalisyonu, Husilere ait bir SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu
05.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 05.09.2020 02:32

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Husilere ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilere ait SİHA'nın Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu. Maliki, SİHA'nın Suudi Arabistan'da sivil yerleşimleri ve sivilleri sistemli ve maksatlı olarak hedef aldığını söyledi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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