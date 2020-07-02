"Aranızı düzelteceğim" davasında mafyanın devreye girdiği iddiası
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"Aranızı düzelteceğim" davasında mafyanın devreye girdiği iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşleriyle aralarında sorunları olan bazı kadınları, "aranızı düzelteceğim" diyerek dolandırdığı öne sürülen Erol Ç., Ahmet A.Ç., Bayram B. ve Latife K.'nin yargılandığı davaya devam edildi.

02.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşleriyle aralarında sorunları olan bazı kadınları, "aranızı düzelteceğim" diyerek dolandırdığı öne sürülen Erol Ç., Ahmet A.Ç., Bayram B. ve Latife K.'nin yargılandığı davaya devam edildi.

Şikayetçi Nazan E.'nin avukatı Ömer Akçay, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Sanık Erol Ç. ise şikayetçi Nazan E.'nin mafyavari insanlarla anlaşarak kendisini dövdürttüğünü ve ve o kişilerin kendisine zorla 400 bin lira ve 200 bin liralık olmak üzere 2 ayrı senet imzalattığını iddia etti. Sanığın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Bu bahsettiklerinizin bizim davamızla ilgisi yok. Onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunun. Siz davayla ilgili konuda ne diyorsunuz, onu söyleyin" demesinin ardından sanık Erol Ç., suçsuz olduğunu iddia etti. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Erol Ç. ile tarafların avukatları katılırken, diğer sanıklar ve şikayetçiler duruşmaya gelmedi. Dava, dosyadaki eksiklerini giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından hazırlanan iddianamede Erol Ç. ile diğer şüpheliler Ahmet A.Ç., Bayram B. ve Latife K. hakkında, 'dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 16,5 yıldan 50 yıla kadar hapis ve 17 bin 500 gün adli para cezası istendi. İddianamede şikayetçi Nazan E., eski eşi N.E. ile sorunlar yaşamaya başladığında evlerine temizlikçi olarak gelen Latife K.'nin tavsiyesiyle Erol Ç. ile tanıştığını anlattı. Nazan E., "Erol Ç. bana ve eşime büyü yapıldığını, bu büyüden bizi kurtaracağını söyledi. Bu büyüden kurtulmazsam çocuklarımın sakat kalabileceğini veya öleceğini, benim de intihar edebileceğini belirterek 2 bin 800 TL aldı. Sonraki süreçte birkaç kez yine Erol Ç. ile görüştüm. Her gidişimde para verdim kendisine. En son gidişimde ise büyünün çok kuvvetli olduğunu, kendisini koruyabilmesi için bir iş yeri açacağını, bu iş yerinde benim de bulunacağımı ve sürekli yanımda bulunarak beni koruyacağını söyledi. Bunun üzerine şirket kurdu. Bu şirketin kuruluş aşamasında ve sonrasında Erol Ç. benden çeşitli tarihlerde yüklü miktarlarda para aldı. Bir süre sonra dolandırıldığımı anladım ve şikayetçi oldum" dedi.

İddianamede, Erol Ç.'nin Nazan E.'ye ortak iş yeri açma vaadiyle bir bankadan 500 bin lira kredi çektirdiği, bu paranın bir kısmını şüphelilerden Ahmet A.Ç.'ye verdiği, geri kalan kısmıyla başka tanıdıkları üzerine ev ve araba aldığı kaydedildi. Erol Ç.'nin şikayetçi ile ortak açtıkları aktar dükkanına mal almak için Bayram B.'ye 790 bin liralık 4 senet verdiğinin kayda geçtiği iddianamede mal alınmamasına rağmen senetlerin Nazan E. aleyhine icra takibine konulduğu da belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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