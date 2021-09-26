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Arancini tarifi! Arancini nasıl yapılır?

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Arancini tarifi! Arancini nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Arancini hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Arancini hazırladı. Peki, Arancini nedir? Arancini nasıl yapılır? Arancini nedir?

İtalyan mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Arancini aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Arancini nasıl yapılır? Arancini nedir? Arancini nasıl yapılır, Arancini yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Arancini yapıldı, evde klasik Arancini yapıldı! İşte en güzel Arancini! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Arancini, doldurulmuş, ekmek kırıntıları ile kaplanmış ve derin yağda kızartılmış ve Sicilya mutfağının temelini oluşturan İtalyan pirinç toplarıdır.

Arancini tarifi! Arancini nasıl yapılır?

2 adet yumurta, 2 su bardağı haşlanmış pirinç, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 1 su bardağı un, 1 litre tavuk suyu, 1 adet mozzarella peyniri, yarım kuru soğan

Arancini tarifi! Arancini nasıl yapılır?

Öncelikle kuru soğanı ince ince doğrayın. Sonra yapışmaz bir tavaya zeytinyağını dökün ve soğanları kavurmaya başlayın. Daha sonra pirinci ve tavuk suyunu ilave edin. Pirinçler suyunu çekinceye kadar bekleyin. Suyunu çeken pirinci soğumaya bırakın. Daha sonra içine parmesan peynirini ve yumurtayı ilave edin. Karışımı iyice yoğurun. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arancini tarifi! Arancini nasıl yapılır?

Yoğurduğunuz karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın. Daha sonra yuvarladığınız pirinç toplarını önce una daha sonra yumurtaya bulayın. En son mozzarella peynirlerine bulayın ve topları tavada kızartın. Pirinç toplarını güzelce sararana kadar kızartın. Pişen topları dilediğiniz baharatlarla çeşitlendirerek sunabilirsiniz.

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