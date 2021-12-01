Aralık 2021 Dünya Gündemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile AB Liderler Zirvesi aralık ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Aralık ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Aralık

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 182. Olağan Toplantısı çevirim içi düzenlenecek.

2 Aralık

ABD Başkanı Joe Biden Ulusal Sağlık Enstitüsünü ziyaret edecek ve kış ayları için Kovid-19'la mücadele planının detayını açıklayacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 23'üncü Bakanlar Toplantısı çevirim içi düzenlenecek.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı kapsayan seyahate çıkacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun 7'ncisi Roma'da yapılacak.

3 Aralık

ABD Başkanı Biden, işsizlik rakamlarını değerlendirecek.

ABD'de geçici bütçenin süresi dolacak. Kongre'den yeni bir yasa geçmemesi halinde hükümet kapanacak.

6 Aralık

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede sadece aşı yaptıranların veya hastalığı geçirenlerin alabileceği "Süper Yeşil Geçiş" belgesi yürürlüğe girecek.

9 Aralık

ABD Başkanı Biden'ın ev sahipliğinde iki gün sürecek "Demokrasi Zirvesi" başlayacak.

10 Aralık

ABD'de New York Başsavcılığının Ulusal Tüfek Derneği (NRA) aleyhine açtığı dava izlenecek.

13 Aralık

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

15 Aralık

Brüksel'de AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi düzenlenecek.

16 Aralık

Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

21 Aralık

Kuzey Makedonya'da "Türkçe Eğitim Bayramı" kutlanacak.

25 Aralık

Katolik Hristiyanlar Noel'i kutlayacak.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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