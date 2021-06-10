Araklı'da Hummalı Bir Çalışma Var

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi meclis üyeleri ve birim müdürleriyle genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi meclis üyeleri ve birim müdürleriyle genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çebi ilçede yapımı devam eden projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Araklı'da;

Sahil Bisiklet ve Yürüyüş Yolu ProjesiSosyal TesisKaradere Vadisi Bisiklet ve Yürüyüş YoluSanayi Sitesi KöprüsüEski Sürmene KöprüsüBulvar ProjesiHükümet Konağı ve Belediye Hizmet BinasıAraklı StadyumuSpor TesisleriBüyük Organize Sanayi SitesiDış Cephe Kaplama gibi çalışmalar devam ediyor. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek Araklı'yı marka haline getirmek için gayret ettiklerini vurguladı. İlçede vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı memnun.

Kaynak: Habermetre