Arakanlı Müslümanları Taşıyan Tekne Alabora Oldu: 2 Kişi Öldü

Bangladeş sinirindeki Naf Nehri'nde boğularak yaşamını yitiren Arıkanlı Müslümanların sayısı 88'e ulaştı.



Ce couple Rohingya vient de perdre son bébé de 40 jours, mort noyé en fuyant les massacres.



Je n'ai jamais vu autant de souffrance…



Öte yandan, Myanmar'a uluslararası baskı artıyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, taciz ve tecavüzlere derhal son verilmesi çağrısı yapıldı:



"Myanmar da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında yaşanan aşırılıklardan haberdarız ve bundan endişe duyuyoruz.



Bangladeş'e önemli sayıda Rohingyali sığınmaya çalışıyor. Bu zamanımızın en korkunç mülteci krizi ve bütün bölgenin istikrarını bozabilir. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil."



European Parliament has urged Myanmar to halt hostilities against Rohingya Muslims



Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'daki Müslümanların etnik temizlik riskiyle karşı karşıya kaldığını vurgulamıştı.



Guterres Calls Displacement of Myanmar's Rohingya Ethnic Cleansing



25 Ağustos'tan sonra Arakan'da yaşayan yaklaşık 300 bin Rohingyalı Bangladeş sınırındaki kamplara kaçmak zorunda kaldı.



