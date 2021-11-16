Arakale Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımından Büyük Başarı

TRABZON (Habermetre) - Arakale Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımından Büyük BaşarıAraklı Arakale Spor Kulübü erkek Voleybol takımı büyük bir başarıya imza attı. Trabzon'da kulüpler arasında yapılan müsabakalarda birinci oldu. Arakale Spor Kulübü Başkanı Arif Hacıalioğlu, Başkan Yardımcısı Recep Özbay ve antrenör Fatmanur Özpınar'ı Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi makamında ağırladı. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi spora ve spor camiasına oldukça önem verdiklerini söyleyerek; "Araklı'dan büyük spor kulüplerine birçok gencimiz transfer oldu. Güreş, boks, taekwondo, futbol, okçuluk, Basketbol, yüzme, voleybol gibi dallarda ilçemizde aktif olarak gençlerimiz mücadelelerini sürdürüyor. Bizlerde gençlerimizin bu mücadelesini yakından takip ediyoruz. Zaman zaman antrenman yapan gençlerimizle bir araya geliyorum. Onlara hitaben etkinlikler düzenliyoruz. Geçtiğimiz aylarda Pazarcık Turizm Merkezimizde geniş kapsamlı bir etkinlik düzenledik. Tüm gençlerimizle orada bisiklet sürdük. Bu tür faaliyetlerin artmasını sağlamak maksadıyla elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Şuanda e-spor da gençlerimiz tarafından çok severek yapılıyor. Onun içinde inşallah çalışmalarımız olacaktır. Onların yanındayız. Arakale Spor Kulübü erkek voleybol takımımızın Trabzon'da birinci olması bizleri gururlandırdı. Hocamızı ve gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah daha çok güzel başarılara imza atacaklar. " ifadelerine yer verdi. Arakale Spor Kulübü Başkanı Arif Hacıalioğlu ise yaptığı açıklamada; "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki bu tür sportif faaliyetlere her zaman destek verdi. Bizde bu destekleri karşılıksız bırakmamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kulübümüz bünyesinde voleybol, basketbol, okçuluk, yüzme gibi bir çok spor dalından sporcularımız var. Gençlerimiz aktif olarak bu dallarda antrenmanlarını sürdürüyorlar. Bu şekilde kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak daha özgüvenli, kendinden emin, sosyal bireyler haline geliyorlar. Hedefimiz bu düsturla daha da başarılı olmak. " dedi.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet