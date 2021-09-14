Aragami 2, Subnautica: Blow Zero ve daha birçok oyun Xbox Game Pass'e geliyor

Eylül ayının son iki haftasında Game Pass kütüphanesine eklenecek Oyunlar listesi açıklandı. Bünyesinde EA Play de dahil yaklaşık 300'den fazla oyun barındıran Xbox Game Pass, kullanıcılarına belki de daha önce denemek isteyip fırsat bulamadıkları oyunlara erişim fırsatı veriyor. Güncel oyun fiyatları göz önüne alındığında ekonomik olarak en uygun servis hizmetini veren Xbox'ın Game Pass kütüphanesine getireceği oyunlar şu şekilde:

Ekim ayına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Flynn: Son of Crimson — 15 Eylül

SkateBird — 16 Eylül

I Am Fish — 16 Eylül

Superliminal — 16 Eylül

Aragami 2 — 17 Eylül

Lost Words: Beyond the Page — 23 Eylül

Sable — 23 Eylül

Subnautica: Below Zero — 23 Eylül

Tainted Grail: Conquest — 23 Eylül

Lemnis Gate — 28 Eylül

Astria Ascending — 30 Eylül

Unsighted — 30 Eylül

Phoenix Point — 1 Ekim

30 Eylül tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar

Drake Hollow

Ikenfell

Night in the Woods

Kathy Rain

Warhammer Vermintide 2

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