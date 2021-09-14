Aragami 2, Subnautica: Blow Zero ve daha birçok oyun Xbox Game Pass'e geliyor
Warhammer Vermintide 2 ay sonunda kütüphaneden çıkarılıyor
Eylül ayının son iki haftasında Game Pass kütüphanesine eklenecek Oyunlar listesi açıklandı. Bünyesinde EA Play de dahil yaklaşık 300'den fazla oyun barındıran Xbox Game Pass, kullanıcılarına belki de daha önce denemek isteyip fırsat bulamadıkları oyunlara erişim fırsatı veriyor. Güncel oyun fiyatları göz önüne alındığında ekonomik olarak en uygun servis hizmetini veren Xbox'ın Game Pass kütüphanesine getireceği oyunlar şu şekilde:
Ekim ayına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Flynn: Son of Crimson — 15 Eylül
SkateBird — 16 Eylül
I Am Fish — 16 Eylül
Superliminal — 16 Eylül
Aragami 2 — 17 Eylül
Lost Words: Beyond the Page — 23 Eylül
Sable — 23 Eylül
Subnautica: Below Zero — 23 Eylül
Tainted Grail: Conquest — 23 Eylül
Lemnis Gate — 28 Eylül
Astria Ascending — 30 Eylül
Unsighted — 30 Eylül
Phoenix Point — 1 Ekim
30 Eylül tarihinde kütüphaneden çıkarılacak oyunlar
Drake Hollow
Ikenfell
Night in the Woods
Kathy Rain
Warhammer Vermintide 2