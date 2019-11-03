Aradan 70 yıl geçse de okulundan kopamadı

03.11.2019 14:13

Elazığ'da yaşayan 90 yaşındaki eski Belde Belediye Başkanı Ahmet Bedreddin Sanaç, aradan 70 yıl geçse de unutulmaz hatıralarının geçtiği okulunu ziyaret ediyor, öğrencilerle bir araya geliyor.

Sanaç, Elazığ Erkek Orta Sanat Okulu adıyla hizmete açılan ve daha sonra Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülen okuldan 1949 yılında mezun oldu.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden iş makinesi ustası olarak emekli olup, kendi atölyesini kuran Sanaç, bir süre mahalle muhtarlığı, bir dönem de Harput Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 90 yıllık yaşamında bir dolu hatıralar biriktiren Sanaç için, geriye dönüp baktığında unutamayacağı mutluluklar yaşadığı dönemi okul yılları oldu.

Sanaç, hatıralarını yad etmek için ayda bir elindeki bastonuyla, ilerleyen yaşına rağmen mezun olduğu Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yolunu tutuyor. Derslere katılan, teneffüse çıkan Sanaç, bir araya geldiği öğrencilerle okul sevgisi ve hayat tecrübelerini paylaşıyor.

"Bu, okul sevgisidir"

Sanaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin amacının vatana ve millete hizmet edecek çalışkan, ahlaklı, inançlı ve vatansever nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, bu yönüyle okullarda verilen eğitimin hem bireylerin hem de toplumun refah ve mutluluğu açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Anne ve babasının bu yöndeki telkinleri sayesinde okullu olmanın değerini anladığını dile getiren Sanaç, "Okul çok kıymetli bir yer. Öğretmen ve öğrenciler çok kıymetli. Bugün benim sınıf arkadaşlarımdan vali, milletvekili olanlar var. İnşallah bundan sonraki nesiller de okur ve vatanına hizmet ederler. Önemli olan vatana hizmettir." şeklinde konuştu.

Sanaç, okulların bilgili ve donanımlı nesillerin yetişmesine imkan sağladığına işaret ederek, bu nedenle öğrencilerin ve onlara eğitim veren öğretmenlerin okulun değerini tam anlamıyla bilmesi, onu sevmesi ve gereken ilgiyi okula göstermesi gerektiğini aktardı.

90 yaşında olduğunu ancak nüfusa 4 yaş küçük kaydedildiği için kimlik yaşının 86 olduğunu belirten Sanaç, okulun kendisi için ne kadar değerli olduğunu göstermek amacıyla ayda bir mezun olduğu okulu ziyaret ettiğini belirterek, "Bende ne kadar büyük bir okul sevgisi varmış ki 70 sene geçmesine rağmen hala içimde kalmış. O sevgiyi göstermek için okula gidiyorum. Sağlığım el verse, haftada bir defa okulumu ziyarete giderim. Bu, okul sevgisidir. Bu evlatlar okusun, vatana hizmet için ellerinden gelen gayreti sarf etsinler." dedi.

Sanaç, geçmişte okullardaki imkanların daha az, bilgiye ulaşmanın zor olduğuna dikkati çekerek, bugün çocukların ve gençlerin daha modern okullarda okuduğunu, bilgisayar, elektronik tahta gibi teknolojinin nimetlerinden faydalanarak eğitim görme imkanına sahip olduğunu vurguladı.

- "Ziyareti öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki yaratıyor"

Okul müdürü Yavuz Yeşilkaya, okullarının ilk mezunlarından olan Sanaç'ın zaman zaman kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sanaç'ın bu ziyaretlerinin okula duyduğu sevgiyi ve özlemi gözler önüne serdiğini dile getiren Yeşilkaya, "Bedri amcamızın okulumuzu ziyaret etmesi öğrencilerimiz üzerinde çok olumlu bir etki yaratıyor. Okulumuzun eski mezunlarının bizleri ziyarete gelmelerini, öğrencilerimizle sohbet etmelerini gerçekten istiyoruz. Kendileri nostalji yaşarken öğrencilerimiz de ilk mezunlarla tanışmanın heyecanını hissediyor. Heyecanını, okul şevkini öğrencilerimize aktarmasını çok olumlu karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

"Okumanın önemini daha iyi anladık"

Öğrencilerden Adil Orak, Sanaç'ı tanıdıktan ve ondaki okul sevgisini gördükten sonra okula ve derslere olan ilgisinin daha da arttığını ifade etti.

Sanaç'ı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Orak, "Bedri amcanın 70 yıl sonra okuluna gelip, aramızda oturması, okula ve eğitime ne kadar çok değer verdiğini gösterdi. Onun bu davranışıyla okumanın önemini daha iyi anladık." diye konuştu.

Onur Yavuz ise Bedri Sanaç'ın duyduğu özlemle yıllar sonra okulunu ziyaret etmesini takdir ettiğini, örnek aldığını kaydetti.

Kaynak: AA