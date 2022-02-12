Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta iddiaya göre hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz ile Buket A. arasında tartışma çıktı.

EMİNYET KEMERİ İLE BOĞDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buket A., sürücü koltuğunda bulunan Hakkı Öz'ü boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu. Cinayetin ardından Buket A., evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, Buket A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, olay günü Hakkı Öz ile birlikte alkol aldıklarını, Öz'ün bir süredir kendisine kötü davrandığını ve bu nedenle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Öz'ün kendisini darp ettiğini öne süren Buket A., "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık, kavga ettik. Beni darp ediyordu. İttirdim. Nasıl öldüğünü hatırlamıyorum" şeklinde iddialarda bulundu.