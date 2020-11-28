Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı
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Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı

28.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:03
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin şefkatli, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracını ücretli bir otoparka bırakan Şefkatli'nin geçmiş döneme ait borçları ortaya çıktı. Yanına gelen görevli ile şaşkına dönen ünlü isim, borçlarını ödeyerek uzaklaştı.

Yakın zaman önce İdo Tatlıses ile nişanlanan model Yasemin şefkatli, geçtiğimiz gün bir kız arkadaşıyla Nişantaşı'na geldi. Şefkatli, yol kenarındaki otoparka aracını çektikten sonra görevlinin 'Hanımefendi otoparka geçmişten kalan borçlarınız var" ikazıyla şoke oldu.

BORCUNU ÖDEYİP ESPRİ YAPTI

Geçmiş dönem borcuyla birlikte görevliye 120 lira ödeyip "Sizden şimdi borcu yoktur belgesi isteyeceğim" diyerek şaka yapan Yasemin Şefkatli, nişanlısı İdo Tatlıses ile 20 Aralık tarihinde yapılması planlanan düğünleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı

"ÖNCE SAĞLIK SONRA DÜĞÜN"

Önceliğin insan sağlığı olduğunu söyleyen Şefkatli, henüz düğün tarihinin netleşmediğini belirtip "Şu an nikah tarihimiz belli değil. Sağlığımız düğünden daha önemli. Önce sağlık sonra düğün" diye konuştu.

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Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı

"İBO SHOW'U YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Yasemin Şefkatli, 9 yıl aradan sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'i ilgiyle izlediğini de ifade edip, "Tabii ki İbo Show'u takip ediyorum. Her hafta gözümüzü ayırmadan izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı
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