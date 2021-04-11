Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu
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Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu

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Aracında uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz haftalarda aracında uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, yeni yaşını Kuruçeşme'de bir mekanda dostlarıyla kutladı. Çınar, yaşadıklarını ilk kez anlattı

Geçtiğimiz haftalarda arabasında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun kendine komplo kurduğunu söylemiş ve koruma kararı talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme Çalıkoğlu'nun 1 ay Çınar'a yaklaşmamasına karar verdi.

Önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Ayşegül Çınar, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'AĞIR TRAVMA YAŞADIM'

Yaşadığı zorlu süreç hakkında konuşan Çınar, "Mahkeme süreci devam ediyor. Uzaklaştırma aldırdığım kararı doğru. Açıkcası bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Ailemle birlikteyim, konsantrasyonumu işlerime verdim. Genç yaşımda psikolojik olarak çok yoruldum. Ağır travma yaşadım. Ama güçlü bir karakterde olduğumun farkında vardım. Tüm kötülüklere rağmen dimdik ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ayşegül Çınar'ın mini elbisesi çevredekilerin dikkatini çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:32:23. #1.14#
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