Araç yığını olan sokaklara plastik dubalı ve beton bloklu çözüm

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de karşılıklı park edilmiş araçlar yüzünden yayaların ve otomobillerin güçlükle ilerlediği yol, iki şeritli hale getirilince sorun çözüldü.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar ve Güllük Mahallesinde bulunun Genez ve Bacı sokakta, otomobil sürücülerinin araçlarını düzensiz park etmesiyle daralan yol, vatandaşların tepkisini çekiyordu. Tepebaşı Belediyesi, daralan yolun çözümünü iki şerit haline getirerek buldu. Beton bloklar ve plastik dubalarla birlikte iki şerit haline gelen yol, bölge esnafını ve o yolu kullanan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Bölge esnafı yolun iki şerit hale getirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

"Müşterilerimiz bu durumdan çok rahatsızdı"

Bağlar bölgesinde kafede çalışan Zeliha Ünsal, yolun ikiye bölünmesinden dolayı memnuniyetini belirterek, "Buradan arabalar güçlükle geçiyordu. İki şeride de otomobillerin park edilmesi yolu oldukça daraltıyordu. Müşterilerimiz bu durumdan çok rahatsızdı. Böyle bir çözümden çok memnunuz" dedi.

"Her gün burada trafik sebebiyle Kavga oluyordu"

İki şerit haline getirilen Genez sokakta market esnafı Harun Yalçın, söz konusu yapılan yoldan memnun olduğunu, fakat arabayla alışverişe gelen müşterisini kaybettiğini söyledi. Trafik sebebiyle çok kavga çıktığını ve artık bu sorunun çözüldüğünü ifade eden Yalçın, şu şekilde konuştu:

"Yolun ikiye bölünmesi bir yandan iyi,bir yandan kötü oldu. Arabayla gelen müşterimizi kaybettik. Toptancılar arabalarını birkaç sokak arkaya koymak zorunda kaldı. Yolu kullanan araç sürücüleri ve yayalar için çok güzel oldu. Her gün burada trafik sebebiyle kavga oluyordu. Yolun iki şerit hale getirilmesiyle birlikte bu sorunda ortadan kalkmış oldu. - ESKİŞEHİR